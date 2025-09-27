Miliz beschießt Sea-Watch 5

IMAGO/Nikita Die Sea-Watch 5 in Hamburg (7.11.2022)

Berlin. Auf hoher See haben Milizen mit scharfer Munition auf das Seenotrettumgsschiff Sea-Watch 5 geschossen. Der Angriff habe sich in der Nacht zum Freitag ereignet, nachdem die Crew 66 Menschen aus Seenot gerettet hatte, teilte die Organisation Sea Watch mit. Dies sei »das zweite Mal binnen kurzer Zeit«, dass auf Seenotretter geschossen wird. »Es ist davon auszugehen, dass es sich bei diesen um libysche Milizen handelte, welche mit dem libyschen Staat in Verbindung stehen«, hieß es weiter. Diese Verbindung hatte Mediterranea Saving Humans im Falle anderer Angriffe jüngst nachgewiesen. »Wir fordern alle europäischen Staaten auf, ihre Unterstützung der libyschen Behörden sofort einzustellen«, kommentierte Eliora Heinzel, Einsatzleiterin auf der Sea-Watch 5. (jW)