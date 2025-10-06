Nachschlag: Liebe als Passion
Wie ist es möglich, regelmäßig miteinander zu schlafen, miteinander zu essen, sich miteinander zu langweilen, kurzum, miteinander zu leben? Zumindest ist es nicht ungefährlich. Streit und Lebensgefahr prägen jedenfalls die Ehe von Angelina Jolie und Brad Pitt als Mr. und Mrs. Smith. Der Flirt zwischen den beiden während der Dreharbeiten im Jahre 2005 bedeutete auch das Ende der damaligen Ehe von Mr. Pitt. Die Beziehung zwischen Jolie und Pitt hielt dann bis 2016. Nach jahrelangen Rechtstreitigkeiten wurde das Paar 2024 geschieden. Seit die Ehe auch ihr (historisch gesehen) Äußeres, die Leidenschaft, integrieren muss, denkt man sich allerhand an den jeweiligen Karrierestatus angepasste Spielchen aus. Die entsprechen hier dem Berufsbild der Eheleute. Sie sind aufgerüstete Profikiller, arbeiten für konkurrierende Agenturen und bekommen irgendwann den Auftrag, sich gegenseitig zu beseitigen. »Liebling, kannst du mir mal bitte das Salz reichen?« erfährt mit »Hoffentlich ist es nicht vergiftet!« seine historisch notwendige Ergänzung. (aha)
