Die Philosophie im BoudoirVon Marc Hieronimus
Treffen sich zwei Unglückliche
Muss es gleich das Schicksal sein
Denn Zufall
Halten wir nicht aus
*
Trennen sich zwei Exglückliche
Kann das nur ein Unfall sein
Das Schicksal
Halten wir da raus
*
Wo man hinschaut: Glückliche
Das soll der Normalfall sein
Und die Liebe
Kommt frei Haus
*
Du und ich, die Welt in Frieden
Freude, plant-based Eierkuchen …
*
»Schatz,
Mach jetzt die Lampe aus!«
