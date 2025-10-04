Nachschlag: Lange Linien
Wie kommt es, dass eine Ideologie, die derart abgewirtschaftet hatte wie der Faschismus 1945, heute wieder im Kommen ist? Dieser Frage gehen Nils Schniederjann und Sebastian Friedrich in der vierteiligen Feature-Reihe »Deutsches Denken. Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik« nach. Gekonnt verschränken sie Ideen- und Politikgeschichte. Ausgehend von der Niederlage der Nazis, über die vielen gescheiterten Anläufe, wieder auf die parteipolitische Landkarte zu treten, bis zum Aufschwung nach Sarrazin-Kontroverse und Flüchtlingskrise, werden die langen Linien nachgezeichnet, die die AfD schließlich an die Spitze der Umfragewerte führten. Dazwischen Momente großer Klarheit der faschistischen Vordenker. Von Armin Mohler, der einräumt, dass sich historisch Konservative und Nazis kaum auseinanderdividieren lassen, bis Sezessions-Herausgeber Erik Lehnert, der erklärt: Wer ein ethnisch reineres Deutschland will, »muss länger arbeiten und weniger Urlaub machen«. Hier wird klar: Auch die Refaschisierung ist Klassenkampf von oben. (pm)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Auffällige Schattenvom 04.10.2025
-
Teil der Familievom 04.10.2025
-
Um die Wurstvom 04.10.2025
-
Die Welt im Lokalenvom 04.10.2025
-
Mitte im Schatten des Tairauqitnavom 04.10.2025
-
Ein weiter Bogenvom 04.10.2025
-
Vorschlagvom 04.10.2025
-
Veranstaltungenvom 04.10.2025