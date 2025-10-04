Mitte im Schatten des Tairauqitna

Mitte im Schatten des TairauqitnaVon Kai Pohl
Neptunbrunnen, Bombenloch in schwarzem Gips.
Auf der Stadtbahntrasse Gentlemen mit Schlips,
Vollzeitopfer, die das Leergut tragen.
Nachts zur Weltzeit hat der Fuchs das Sagen.
Der Dollar rollt, das Schloss ist furchtbar wieder,
Frau Bolle zieht die Börse aus dem Mieder,
verjubelt die Marie im Uniqlo,
drischt Herrenwitze aus dem leeren Stroh,
Kaninchen unterm Schirm von Ulbrichts Rache.
Bulettenhändler kommen flugs zur Sache
mit Bückware von frisch gegrillter Taube,
die friedlich gurrt, allein mir fehlt der Glaube.
Im Äppelkahn trinkt Michael am Ende
den Wein des Meisters ohne Fuß und Hände.
