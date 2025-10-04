junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 11 / Feuilleton

Mitte im Schatten des Tairauqitna

Von Kai Pohl

Neptunbrunnen, Bombenloch in schwarzem Gips.

Auf der Stadtbahntrasse Gentlemen mit Schlips,

Vollzeitopfer, die das Leergut tragen.

Nachts zur Weltzeit hat der Fuchs das Sagen.

Der Dollar rollt, das Schloss ist furchtbar wieder,

Frau Bolle zieht die Börse aus dem Mieder,

verjubelt die Marie im Uniqlo,

drischt Herrenwitze aus dem leeren Stroh,

Kaninchen unterm Schirm von Ulbrichts Rache.

Bulettenhändler kommen flugs zur Sache

mit Bückware von frisch gegrillter Taube,

die friedlich gurrt, allein mir fehlt der Glaube.

Im Äppelkahn trinkt Michael am Ende

den Wein des Meisters ohne Fuß und Hände.

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton