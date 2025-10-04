Gegen Aufrüstung und Krieg
Die Friedensbewegung bleibt hartnäckig: 20.000 Menschen auf dem Bebelplatz in Berlin (Foto) und 15.000 auf dem Schlossplatz in Stuttgart haben am Freitag mit parallelen Kundgebungen unter der Losung »Nie wieder kriegstüchtig! Stehen wir auf für Frieden!« gegen die Außen- und Aufrüstungspolitik der Bundesregierung, für die Beendigung der Kriege in der Ukraine und in Gaza, gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland und die forcierte Militarisierung von Bildung, Hochschulen und Gesundheitswesen demonstriert. Aufgerufen hatte ein breites Bündnis bundesweiter und lokaler Organisationen und Gruppen der Friedensbewegung, darunter DFG-VK, IPPNW, das Netzwerk Friedenskooperative und Pax Christi. Bei den Kundgebungen sprachen auch Vertreter von Die Linke, BSW und SPD. Mit eigenen Blöcken vertreten waren die DKP und die MLPD. In Stuttgart hielt die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und Landesbischöfin von Hannover, Margot Käßmann, eine Rede. (jW)
