Dorothee Röseberg »Ich kauf mir ein Baguette / und treff mich mit Jeanette«

Der Humboldtstrom

Das wilde Patagonien

Entlang der südamerikanischen Westküste prägt der von der Antarktis herkommende Humboldtstrom das Klima des Kontinents. Den Dreiteiler zeigt 3sat am Stück. Chile/USA/F 2021.

3sat, Do., 13.20 Uhr

Re: Ein Landhotel voller Exhäftlinge

Der Verein Concienta hilft aus dem Knast Entlassenen, wieder in den Alltag zurückzufinden und nicht wieder im Bau zu landen. Der Erfolg gibt ihnen recht – doch während der Dreharbeiten zur Reportage werden Vereinsvorstände unter anderem wegen Vorwürfen der Körperverletzung, Schwarzarbeit und Untreue verhaftet. BRD 2024.

Arte, Do., 19.40 Uhr

Amour fou im Kalten Krieg – Frankreich und die DDR

Montreuil besucht Cottbus: Über die Systemgrenzen und die mit dem Kriegsausgang wenig zufriedene Bundesrepublik hinweg wurden zwischen Frankreich und der DDR Städtepartnerschaften gepflegt. F 2025.

Arte, Do., 20.15 Uhr

Fußball der Herren: Europa League

FC Basel – VfB Stuttgart

Live aus dem St.-Jakob-Park: Die Rot-Blauen feierten im vergangenen Sommer den ersten Meistertitel seit 2017. Für FCB-Trainer Ludovic Magnin ist es ein Wiedersehen: Als Spieler holte er mit dem VfB 2007 die Schale.

RTL, Do., 20.35 Uhr

Inspired by Nature: Geniale Technologien

Fühlen & Wahrnehmen

It’s all about feelings: Die Sensoriken von Schmetterlingen und Quallen werden unter die Lupe genommen. BRD 2024.

3sat, Do., 21 Uhr

Stadt Land Kunst Spezial

Neapel, Italien

Retour à Napoli: Über Elena Ferrante und Gnocchi alla sorrentina. F 2025.

Arte, Fr., 13.10 Uhr

Die Fenster offen, um zu fliegen

Konstantin Wecker. Ein Leben

»Zeig’ es diesem dummen Schwein: / Sage nein!« Damals, zu seinem 75. Geburtstag, porträtierte das Öffentlich-Rechtliche den politischen Liedermacher aus München. BRD 2022.

BR, Fr., 14.30 Uhr

Wildnis statt Spreewald?

Widerstand gegen neue Naturschutzgebiete

Von der Natur bedrohte Kulturlandschaft? Die Initiative »Wald statt Wildnis« will verhindern, dass die Naturschutzflächen im Spreewald auf nunmehr 233 Hektar ausgeweitet werden. BRD 2025.

RBB, Fr., 18.10 Uhr

Oppenheimer

Daddy Destruktivkraft: J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) wundert sich, dass die Bombe, die er mitentwickelt hat, auch abgeworfen wird. USA/GB 2023.

Pro sieben, Fr., 20.15 Uhr

Désirée Nosbusch – Den Träumen folgen

Die luxemburgische Moderatorin beging im Januar ihren 60. Ritt um die Sonne. Zu Nosbuschs Leistungen zählt das Auftrittsverbot im BR Anfang der 1980er, weil sie sich erdreistete, dem Ministerpräsidenten und Gottkaiser Franz Josef Strauß zu widersprechen. BRD 2024.

Arte, Fr., 21.45 Uhr