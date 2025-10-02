Vorschlag
Der Humboldtstrom
Das wilde Patagonien
Entlang der südamerikanischen Westküste prägt der von der Antarktis herkommende Humboldtstrom das Klima des Kontinents. Den Dreiteiler zeigt 3sat am Stück. Chile/USA/F 2021.
3sat, Do., 13.20 Uhr
Re: Ein Landhotel voller Exhäftlinge
Der Verein Concienta hilft aus dem Knast Entlassenen, wieder in den Alltag zurückzufinden und nicht wieder im Bau zu landen. Der Erfolg gibt ihnen recht – doch während der Dreharbeiten zur Reportage werden Vereinsvorstände unter anderem wegen Vorwürfen der Körperverletzung, Schwarzarbeit und Untreue verhaftet. BRD 2024.
Arte, Do., 19.40 Uhr
Amour fou im Kalten Krieg – Frankreich und die DDR
Montreuil besucht Cottbus: Über die Systemgrenzen und die mit dem Kriegsausgang wenig zufriedene Bundesrepublik hinweg wurden zwischen Frankreich und der DDR Städtepartnerschaften gepflegt. F 2025.
Arte, Do., 20.15 Uhr
Fußball der Herren: Europa League
FC Basel – VfB Stuttgart
Live aus dem St.-Jakob-Park: Die Rot-Blauen feierten im vergangenen Sommer den ersten Meistertitel seit 2017. Für FCB-Trainer Ludovic Magnin ist es ein Wiedersehen: Als Spieler holte er mit dem VfB 2007 die Schale.
RTL, Do., 20.35 Uhr
Inspired by Nature: Geniale Technologien
Fühlen & Wahrnehmen
It’s all about feelings: Die Sensoriken von Schmetterlingen und Quallen werden unter die Lupe genommen. BRD 2024.
3sat, Do., 21 Uhr
Stadt Land Kunst Spezial
Neapel, Italien
Retour à Napoli: Über Elena Ferrante und Gnocchi alla sorrentina. F 2025.
Arte, Fr., 13.10 Uhr
Die Fenster offen, um zu fliegen
Konstantin Wecker. Ein Leben
»Zeig’ es diesem dummen Schwein: / Sage nein!« Damals, zu seinem 75. Geburtstag, porträtierte das Öffentlich-Rechtliche den politischen Liedermacher aus München. BRD 2022.
BR, Fr., 14.30 Uhr
Wildnis statt Spreewald?
Widerstand gegen neue Naturschutzgebiete
Von der Natur bedrohte Kulturlandschaft? Die Initiative »Wald statt Wildnis« will verhindern, dass die Naturschutzflächen im Spreewald auf nunmehr 233 Hektar ausgeweitet werden. BRD 2025.
RBB, Fr., 18.10 Uhr
Oppenheimer
Daddy Destruktivkraft: J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) wundert sich, dass die Bombe, die er mitentwickelt hat, auch abgeworfen wird. USA/GB 2023.
Pro sieben, Fr., 20.15 Uhr
Désirée Nosbusch – Den Träumen folgen
Die luxemburgische Moderatorin beging im Januar ihren 60. Ritt um die Sonne. Zu Nosbuschs Leistungen zählt das Auftrittsverbot im BR Anfang der 1980er, weil sie sich erdreistete, dem Ministerpräsidenten und Gottkaiser Franz Josef Strauß zu widersprechen. BRD 2024.
Arte, Fr., 21.45 Uhr
