Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

ABP-Fonds stößt Caterpillar ab

Amsterdam. Der niederländ-ische Pensionsfonds ABP hat seine Beteiligung am US-Baumaschinenhersteller Caterpillar verkauft. Die Aktien im Wert von rund 387 Millionen Euro seien aus ethischen Gründen verkauft worden, teilte ABP am Mittwoch mit. Der Fonds habe auf die Unternehmenspolitik »in bezug auf Investitionen in Konfliktgebiete wie Israel-Gaza« verwiesen, zitierte Reuters. Im September hatte der norwegische Staatsfonds Aktien von fünf israelischen Bankengruppen und von Caterpillar verkauft. Die Maschinen würden zur »unrechtmäßigen Zerstörung palästinensischen Eigentums« verwendet, das Unternehmen tue nichts, um das zu verhindern, hieß es. (Reuters/jW)

