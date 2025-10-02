1.500 Quadratkilometer pro Jahr zubetoniert

Brüssel. Jedes Jahr werden in der EU laut einer Studie 1.500 Quadratkilometer Natur- und Agrarflächen zubetoniert. Zwischen 2018 und 2023 seien es etwa 9.000 Quadratkilometer gewesen, »eine Fläche, die der Größe Zyperns entspricht«, schrieb eine Gruppe von Wissenschaftlern in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die derzeitige Entwicklung widerspreche dem von der EU festgelegten Ziel einer Netto-Null-Versiegelung bis 2050. (AFP/jW)