Inflationsrate in Euro-Zone gestiegen

Luxemburg. In der Euro-Zone ist die Inflation im September im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mit. Im August lag die Rate noch bei zwei Prozent. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Mit 3,2 Prozent stiegen die Preise für Dienstleistungen besonders deutlich. Aber auch die Preise für Lebens- und Genussmittel stiegen mit drei Prozent deutlich. Die Energiepreise sanken mit 0,4 Prozent etwas. (dpa/jW)