Darf Kiew alles?

Swedish Coast Guard via AP/dpa Wenn Geheimdienste eine Sprengung durchführen, kann man davon ausgehen, dass auch Spuren zur Ablenkung gelegt werden …

Das Warschauer Bezirksgericht hat am Mittwoch die U-Haft gegen den am Dienstag festgenommenen mutmaßlichen ukrainischen Pipelinesaboteur Wolodimir Z. um sieben Tage verlängert. Angeblich, um sich von der Bundesanwaltschaft die Originale der Vorwürfe und deren Begründung zuschicken zu lassen. Z. soll 2022 an der Sprengung der Gasleitung Nord Stream in der Ostsee beteiligt gewesen sein.

Der Verteidiger des Festgenommenen sprach von einer »untypischen Entscheidung in einer untypischen Sache«. Man kann auch sagen: Das riecht danach, dass im Hintergrund keine juristischen, sondern politische Entscheidungen anstehen. Denn an sich findet bei der Prüfung eines Europäischen Haftbefehls und der Entscheidung über die Auslieferung des Verdächtigen an das antragstellende Land eben keine inhaltliche Prüfung der Vorwürfe statt. Das Gericht will erkennbar Zeit schinden. In einer Woche soll dann auch über den Antrag der Verteidigung entschieden werden, den Verdächtigen auf Kaution freizulassen und ihm damit zu ermöglichen, sich wie im vergangenen Jahr, als ihm die Bundesanwaltschaft schon einmal auf der Spur war, auch diesmal wieder in die Ukraine abzusetzen.

Die Argumentation des Verteidigers hat es dabei in sich: Man könne einem ukrainischen Bürger nicht verbieten, während des Krieges eine russische Einrichtung zu zerstören. Deutschland habe Wolodimir Z. nicht geschädigt. Die Beteiligung des Mannes wird also auch von seinem Anwalt nicht ernstlich bestritten, sondern er plädiert darauf, dass keine strafbare Handlung vorliege. Das ist sein Job als Verteidiger, aber es zeugt von der Unverfrorenheit, mit der sich die Ukraine international bewegt: Sie beansprucht, alles zu dürfen, was sie für erforderlich hält, ohne Rücksicht auf die Schädigung Dritter. Das sollte man in Erinnerung behalten, wenn weitere ungeklärte Vorfälle eintreten und aus Kiew sofort auf Russland als angeblichen Verursacher verwiesen wird.

Wolodimir Z. fühlte sich nach seinem Entkommen in die Ukraine offenbar sicher unter dem politischen Schutzschirm der polnischen Justiz, die ihn schon einmal vor der Festnahme bewahrt hatte. So sicher, dass er an seinen alten polnischen Wohnort zurückkehrte und dort eine – wohl als Residentur dienende – Baufirma aufmachte. Und über Außenminister Radosław Sikorski schrieb schon vor der Festnahme des Ukrainers die angesehene Rzeczpospolita, er habe dem Mann für die Beteiligung an der Sabotageaktion »Asyl und einen Orden« geben wollen. Sollte das stimmen, wäre es ein direkter diplomatischer Affront und eine politische Kraftprobe: Kann es sich die BRD leisten, in Warschau den Stunk zu machen, der dann anstünde? Und vor allem: Will sie es und sich damit selbst ernst nehmen? Oder lässt sie sich nicht nur von der Ukraine, sondern auch von Polen auf der Nase herumtanzen?