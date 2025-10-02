Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 5 / Inland
Bundesregierung will Fusionskraftwerk
Berlin. Die Kernfusion soll nach den Vorstellungen der Bundesregierung künftig eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung spielen. Das Bundeskabinett hat hierfür am Mittwoch einen milliardenschweren Aktionsplan beschlossen. Allein bis 2029 sollen mehr als zwei Milliarden Euro in die Fusionsforschung fließen, so das Bundesforschungsministerium. Ein solches Kraftwerk wäre das erste seiner Art. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
»Wir müssen die Komplizenschaft beenden«vom 02.10.2025
-
Ausgezapftvom 02.10.2025
-
Meet and Greet am Seeufervom 02.10.2025
-
»Unsere Arbeit nicht für euren Krieg«vom 02.10.2025
-
Stahltarif unter Inflationvom 02.10.2025
-
Kosmische Machtphantasienvom 02.10.2025