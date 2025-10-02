Bundesregierung will Fusionskraftwerk

Berlin. Die Kernfusion soll nach den Vorstellungen der Bundesregierung künftig eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung spielen. Das Bundeskabinett hat hierfür am Mittwoch einen milliardenschweren Aktionsplan beschlossen. Allein bis 2029 sollen mehr als zwei Milliarden Euro in die Fusionsforschung fließen, so das Bundesforschungsministerium. Ein solches Kraftwerk wäre das erste seiner Art. (AFP/jW)