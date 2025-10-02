Autozulieferer ZF beschließt Kürzungskurs

Friedrichshafen. Der angeschlagene Autozulieferer ZF will bis 2027 eine halbe Milliarde Euro in der Sparte Elektromobilität einsparen. Unternehmen und Beschäftigte hätten ein Bündnis zur Umstrukturierung der Division beschlossen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. ZF hatte bereits 2024 die Streichung von 14.000 Stellen bis 2028 angekündigt. Im nach Umsatz und Mitarbeiterzahl größten Geschäftsbereich, der Elektromobilität, fallen laut Mitteilung vom Mittwoch 7.600 Stellen bis 2030 weg. Zudem soll eine beschlossene Lohnerhöhung verschoben sowie die Wochenarbeitszeit reduziert werden. (AFP/jW)