Autozulieferer ZF beschließt Kürzungskurs
Friedrichshafen. Der angeschlagene Autozulieferer ZF will bis 2027 eine halbe Milliarde Euro in der Sparte Elektromobilität einsparen. Unternehmen und Beschäftigte hätten ein Bündnis zur Umstrukturierung der Division beschlossen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. ZF hatte bereits 2024 die Streichung von 14.000 Stellen bis 2028 angekündigt. Im nach Umsatz und Mitarbeiterzahl größten Geschäftsbereich, der Elektromobilität, fallen laut Mitteilung vom Mittwoch 7.600 Stellen bis 2030 weg. Zudem soll eine beschlossene Lohnerhöhung verschoben sowie die Wochenarbeitszeit reduziert werden. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Wir müssen die Komplizenschaft beenden«vom 02.10.2025
-
Ausgezapftvom 02.10.2025
-
Meet and Greet am Seeufervom 02.10.2025
-
»Unsere Arbeit nicht für euren Krieg«vom 02.10.2025
-
Stahltarif unter Inflationvom 02.10.2025
-
Kosmische Machtphantasienvom 02.10.2025