Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 4 / Inland

Hamburg: Beauftragter Hensel gibt Amt auf

Hamburg. Der erste Antisemitismusbeauftragte der Hansestadt Hamburg, Stefan Hensel, gibt sein Amt nach vier Jahren auf. Das teilte der Hamburger Senat am Mittwoch mit. Hensel werde bis zur Bestellung einer Nachfolge im Amt bleiben, längstens aber bis 31. Dezember. »Der zeitliche Aufwand und die anhaltende Konfrontation mit Hass und persönlichen Übergriffen sind im Rahmen eines Ehrenamts für mich nicht mehr vereinbar«, teilte er mit. Erst im November 2024 hatte der Senat von SPD und Bündnis 90/Die Grünen Hensel für eine zweite Amtszeit bestätigt. (dpa/jW)

