Hamburg: Beauftragter Hensel gibt Amt auf
Hamburg. Der erste Antisemitismusbeauftragte der Hansestadt Hamburg, Stefan Hensel, gibt sein Amt nach vier Jahren auf. Das teilte der Hamburger Senat am Mittwoch mit. Hensel werde bis zur Bestellung einer Nachfolge im Amt bleiben, längstens aber bis 31. Dezember. »Der zeitliche Aufwand und die anhaltende Konfrontation mit Hass und persönlichen Übergriffen sind im Rahmen eines Ehrenamts für mich nicht mehr vereinbar«, teilte er mit. Erst im November 2024 hatte der Senat von SPD und Bündnis 90/Die Grünen Hensel für eine zweite Amtszeit bestätigt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
