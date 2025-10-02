Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 2 / Inland

Hilfe für EU-Industrie: Brüssel will Stahlzölle ausweiten

Brüssel. Die EU-Kommission will die Zölle auf Stahl nach Aussagen des Industriekommissars Stéphane Séjourné deutlich ausweiten. Dieser habe bei einer Veranstaltung mit Vertretern der Stahlindustrie und -gewerkschaften am Mittwoch in Brüssel angekündigt, die zollfreie Einfuhrmenge »nahezu zu halbieren«, sagten Teilnehmer der Nachrichtenagentur AFP. Die Kommission wolle außerdem die Einfuhrabgaben von bislang 25 Prozent an die Höhe der US-Zölle angleichen, sagte Séjourné demzufolge. Diese liegen mittlerweile bei 50 Prozent. Das diene dem Schutz vor Konkurrenz aus China. (AFP/jW)

