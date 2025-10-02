Hilfe für EU-Industrie: Brüssel will Stahlzölle ausweiten
Brüssel. Die EU-Kommission will die Zölle auf Stahl nach Aussagen des Industriekommissars Stéphane Séjourné deutlich ausweiten. Dieser habe bei einer Veranstaltung mit Vertretern der Stahlindustrie und -gewerkschaften am Mittwoch in Brüssel angekündigt, die zollfreie Einfuhrmenge »nahezu zu halbieren«, sagten Teilnehmer der Nachrichtenagentur AFP. Die Kommission wolle außerdem die Einfuhrabgaben von bislang 25 Prozent an die Höhe der US-Zölle angleichen, sagte Séjourné demzufolge. Diese liegen mittlerweile bei 50 Prozent. Das diene dem Schutz vor Konkurrenz aus China. (AFP/jW)
Siehe auch
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Wir müssen die Komplizenschaft beenden«vom 02.10.2025
-
Ausgezapftvom 02.10.2025
-
Meet and Greet am Seeufervom 02.10.2025
-
»Unsere Arbeit nicht für euren Krieg«vom 02.10.2025
-
Stahltarif unter Inflationvom 02.10.2025
-
Kosmische Machtphantasienvom 02.10.2025