Nachschlag: Zuviel des Guten
Sehr notwendig von Regisseur Mark Schlichter, sich dem Thema Alkoholsucht anzunehmen. Und: Die beliebteste Droge der Deutschen zieht auch die Einschaltquote nach oben, mehr als drei Millionen Menschen haben das Trinkerdrama im ZDF gesehen. Wichtig, die gesellschaftliche Zerstörungskraft auf die Tagesordnung zu setzen. Doch Schlichter hat sich etwas zuviel vorgenommen. In 90 Minuten funktioniert es nicht, alles in Einklang zu bringen: den Reiz des Trinkens, die enthemmende Wirkung, Gewalt, Absturz, alltägliche Verfügbarkeit, Überwindung zur Therapie und dann noch den Reibach, den die Industrie mit Alkohol macht. Schließlich wird das journalistische Milieu – übrigens im originalen Taz-Verlagshaus – völlig unrealistisch abgebildet, da hätte etwas Vor-Ort-Recherche gutgetan. Ein paar weniger Abzweige, dafür mehr Ruhe in der Entwicklung der Charaktere – und schon wäre das Ganze mit den überzeugenden Schauspielerinnen Friederike Becht und Anne Ratte-Polle weitaus fesselnder abgelaufen. (mme)
