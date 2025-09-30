Aus: Ausgabe vom 30.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Faserhersteller Lenzing streicht 600 Stellen
Wien. Der österreichische Faserhersteller Lenzing prüft einen Verkauf seines Standorts in Indonesien und streicht am Hauptsitz in Österreich rund 600 Stellen. Im Zuge dessen schreibt der Konzern bis zu 100 Millionen Euro auf den indonesischen Standort ab, wie Lenzing am Montag mitteilte. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern weiterhin ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) über dem Vorjahreswert. Für 2027 strebt der Vorstand ein Ebitda von rund 550 Millionen Euro an. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Kapital & Arbeit
