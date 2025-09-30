Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 30.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Medizintechnikfirma geht an die Börse

Berlin. Das Berliner Medizintechnikunternehmen Ottobock, spezialisiert auf Prothesen, Rollstühle und Exoskelette, geht an die Börse – der erste Handelstag sei für den 9. Oktober geplant, teilte Ottobock am Montag mit. Die Aktie soll demnach für 62 bis 66 Euro angeboten werden; einnehmen würde das Unternehmen so 766 Millionen Euro bis 808 Millionen Euro. 100 Millionen Euro davon sollen »finanzielle Flexibilität und Wachstumspotential des Unternehmens stärken«. (AFP/jW)

