Russland verlängert Benzinexportverbot

Moskau. Russland kündigt an, das geltende Exportverbot für Benzin weiterzuführen. »Wir werden das Exportverbot für Benzin in Kürze verlängern«, sagte der für Energie zuständige stellvertretende russische Regierungschef Alexander Nowak am Donnerstag laut russischen Nachrichtenagenturen. Demnach soll dies die Versorgung des heimischen Marktes mit Kraftstoff sichern. Das Exportverbot gilt seit dem 1. März. Bis zum Jahresende soll es weiter Bestand haben. Es gebe derzeit »kleinere Engpässe«, so Nowak weiter. Die Probleme würden aber gelöst, weil es ausreichende Reserven gebe. Russland ist wichtiger Erdölproduzent. Im Jahr 2023 produzierte es 43,9 Millionen Tonnen.(AFP/jW)