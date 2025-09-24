Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Online Extra
23.09.2025, 20:05:22 / Inland

Brand in Stellwerk bei Magdeburg – Bahnverkehr gestört

Stellwerksbrand_bei_87333599.jpg
Jan Woitas/dpa
Reisende von Magdeburg nach Berlin mussten in Folge des Brands in einem Stellwerk bei Magdeburg warten (Magdeburg, 23.9.2025)

Biederitz. Nordöstlich von Magdeburg hat es in einem Stellwerk der Deutschen Bahn gebrannt. In der Folge komme es zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr zwischen Magdeburg und Brandenburg/Havel, erklärte die Deutsche Bahn. Ob es sich um Sabotage handelt, war zunächst unklar. Die Brandursache sei noch nicht bekannt, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage.

Nach Angaben der Polizei ist der Einsatz vor Ort beendet. Die Ermittlungen sollen am Morgen vom Polizeirevier Jerichower Land aufgenommen werden. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete von einem Millionenschaden. Die Bahn äußerte sich dazu nicht.

Das Feuer war gegen 10.30 Uhr ausgebrochen, wie die Bahnsprecherin erklärte. Nach Angaben der Polizei waren die Flammen in dem Stellwerk in Gerwisch (Landkreis Jerichower Land) am Nachmittag gelöscht. Am Bahnhof in Gerwisch, einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Biederitz, mussten nach Angaben des Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt alle Gleise gesperrt werden. (dpa/jW)

