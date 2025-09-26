Aus: Ausgabe vom 26.09.2025, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke
Der Blick in die FerneVon Kai Pohl
Sind über Straßen gegangen
an wuchernden Rainen des Klee.
*
Sind über Steine gegangen
an wuchtigen Klippen der See.
*
Sind über Schatten gegangen
am schwankenden Ufer der Spree.
*
Sind über Dächer gegangen,
der Blick in die Ferne tat weh.
