Gegründet 1947 Freitag, 26. September 2025, Nr. 224
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Ariane transportiert Bundeswehr-Satelliten

Berlin/Paris. Der Raketenbetreiber Arianespace wird zwei Bundeswehr-Satelliten mit der Schwerlastträgerrakete »Ariane 6« ins All schicken. Sie sollen der Bundeswehr eine sichere militärische Telekommunikation ermöglichen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Start findet in Kourou in Französisch-Guayana statt. Ein Zeitpunkt dafür wurde nicht genannt. (dpa/jW)

