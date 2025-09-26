Ariane transportiert Bundeswehr-Satelliten

Berlin/Paris. Der Raketenbetreiber Arianespace wird zwei Bundeswehr-Satelliten mit der Schwerlastträgerrakete »Ariane 6« ins All schicken. Sie sollen der Bundeswehr eine sichere militärische Telekommunikation ermöglichen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Start findet in Kourou in Französisch-Guayana statt. Ein Zeitpunkt dafür wurde nicht genannt. (dpa/jW)