Apple macht Front gegen EU-Digitalgesetz

Cupertino/Brüssel. Der I-Phone-Hersteller Apple hat die EU aufgefordert, ihr Wettbewerbsgesetz DMA, den Digital Markets Act, aufzuheben. Die extreme Auslegung des Gesetzes durch die EU-Kommission habe nicht den Wettbewerb gefördert, sondern nur neue Schwachstellen geschaffen, heißt es in einer Stellungnahme des US-Konzerns im Zuge eines offiziellen Überprüfungsverfahrens (»DMA-Review«). Zu den Kritikpunkten, die Apple auf 25 Seiten ausführt, gehört etwa die Art und Weise, wie Programme auf dem I-Phone installiert werden. Der DMA hatte Apple dazu gezwungen, neben dem eigenen App-Store auch alternative Marktplätze zuzulassen. (dpa/jW)