Aus: Ausgabe vom 26.09.2025, Seite 5 / Inland
US-Satelliten in Berlin produziert
Berlin. Die US-Firma Planet Labs will in Berlin einen Produktionsstandort hochziehen. »Wir werden Satelliten in Deutschland bauen«, sagte der CEO Will Marshall am Donnerstag am Rande des BDI-Raumfahrtkongresses. Das Unternehmen würde damit erstmals außerhalb von Kalifornien Satelliten bauen, eine »achtstellige Summe« investieren und seine Produktion verdoppeln. Der Anbieter hat bereits 150 Beschäftigte in Berlin, außerdem von der Bundesregierung einen Auftrag im Umfang von 240 Millionen Euro. (Reuters/jW)
