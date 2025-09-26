IG Metall begrüßt mögliche E-Autofabrik

Berlin. Laut Berichten der ARD vom Mittwoch hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bestätigt, dass es Gespräche mit dem chinesischen Konzern Dreame zur Ansiedlung eines Werkes für E-Autos gebe. Seine Gewerkschaft begrüße es, wenn die Autoindustrie in Brandenburg weiter ausgebaut wird, erklärte Jan Otto, IG-Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, am Donnerstag gegenüber jW. »In der Vergangenheit haben wir es allerdings wiederholt erlebt, dass solche Pläne im Sande verlaufen«, so Otto weiter. Man beteilige sich nicht an den öffentlichen Spekulationen, es spiele zudem keine Rolle, ob der Investor aus den USA, aus China oder aus einer anderen Region stamme. (jW)