Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Freitag, 26. September 2025, Nr. 224
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 26.09.2025, Seite 5 / Inland

IG Metall begrüßt mögliche E-Autofabrik

Berlin. Laut Berichten der ARD vom Mittwoch hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bestätigt, dass es Gespräche mit dem chinesischen Konzern Dreame zur Ansiedlung eines Werkes für E-Autos gebe. Seine Gewerkschaft begrüße es, wenn die Autoindustrie in Brandenburg weiter ausgebaut wird, erklärte Jan Otto, IG-Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, am Donnerstag gegenüber jW. »In der Vergangenheit haben wir es allerdings wiederholt erlebt, dass solche Pläne im Sande verlaufen«, so Otto weiter. Man beteilige sich nicht an den öffentlichen Spekulationen, es spiele zudem keine Rolle, ob der Investor aus den USA, aus China oder aus einer anderen Region stamme. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.