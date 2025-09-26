Prozess gegen »Klette-Unterstützer« begonnen

Verden. Vor dem Landgericht Verden hat am Donnerstag ein Prozess gegen drei Männer begonnen, von denen die Anklagebehörde behauptet, sie seien »Unterstützer« der mutmaßlichen RAF-Mitglieder Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Sie sollen im Jahr 2018 geplant haben, als »symbolischen Akt« ein neu von der Staatsanwaltschaft Verden zu beziehendes Gebäude in Brand zu setzen. Dazu kam es aber nicht, die Männer gerieten vorher in eine Polizeikontrolle. Zu Prozessbeginn erschienen nur zwei der drei Angeklagten, weshalb das Verfahren gegen den abwesenden Mann abgetrennt werden soll. (AFP/jW)