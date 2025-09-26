Prozess gegen »Klette-Unterstützer« begonnen
Verden. Vor dem Landgericht Verden hat am Donnerstag ein Prozess gegen drei Männer begonnen, von denen die Anklagebehörde behauptet, sie seien »Unterstützer« der mutmaßlichen RAF-Mitglieder Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Sie sollen im Jahr 2018 geplant haben, als »symbolischen Akt« ein neu von der Staatsanwaltschaft Verden zu beziehendes Gebäude in Brand zu setzen. Dazu kam es aber nicht, die Männer gerieten vorher in eine Polizeikontrolle. Zu Prozessbeginn erschienen nur zwei der drei Angeklagten, weshalb das Verfahren gegen den abwesenden Mann abgetrennt werden soll. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Wir stellen uns gegen jeden Zwangsdienst«vom 26.09.2025
-
Gegen die Komplizenschaftvom 26.09.2025
-
Wieder Kurs auf »Rot-Rot-Grün«vom 26.09.2025
-
Bremse für Uber und Co.vom 26.09.2025
-
Wohlstand für die Wenigstenvom 26.09.2025
-
»Wir dürfen uns nirgends unbeobachtet fühlen«vom 26.09.2025