Ostregierungen: Von Aufrüstung »profitieren«

Ettersburg. Die ostdeutschen Landesregierungen bestehen darauf, von Rüstungsausgaben in Milliardenhöhe zu profitieren. Die Regierungschefs von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin beschlossen am Donnerstag auf Schloss Ettersburg bei Weimar, dass »Produktions- und Instandsetzungskapazitäten verstärkt in Ostdeutschland zu etablieren« seien. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nahm neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ebenfalls teil, dämpfte aber die Erwartungen. Man könne »nicht darüber hinwegsehen, dass es nur einen wesentlich kleineren Teil an Rüstungsindustriestandorten in Ostdeutschland gibt«. (dpa/jW)