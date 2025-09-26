Ermittler: Stellwerksbrand keine Brandstiftung
Stendal. Ein Feuer an einem Stellwerk in Gerwisch in Sachsen-Anhalt am Dienstag ist nicht auf vorsätzliche Brandstiftung zurückzuführen. Der Brand sei bei Wartungs- und Servicearbeiten durch zwei Techniker ausgebrochen, teilte die Polizei in Stendal am Donnerstag mit. Er habe sich schließlich zu einem Vollbrand entwickelt. Eigene Löschversuche der beiden Mitarbeiter blieben ohne Erfolg. Erst durch den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Nun soll ermittelt werden, ob es sich um eine fahrlässige Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelte. Der Zugverkehr auf der Strecke musste wegen der Schäden in dem Bereich eingestellt werden. (AFP/jW)
