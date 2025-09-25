Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 8 / Ansichten

Wende oder Bluff?

Trumps neue Haltung im Ukraine-Krieg
Von Reinhard Lauterbach
Generaldebatte_der_U_87333571.jpg
Evan Vucci/AP/dpa
Welch Kontrast zu der brüsken Abfertigung Selenskijs im Weißen Haus nach seiner Wiederwahl (New York, 23.9.2025)

Es spricht einiges dafür, dass die Äußerungen von Donald Trump über die Chancen der Ukraine, ihr gesamtes Territorium oder sogar mehr zurückzuholen, nicht unbedingt der Wendepunkt seiner Politik waren, als der er in einigen EU-Hauptstädten eilfertig begrüßt wurde.

Erstens enthält Trumps Text keinen Hinweis darauf, dass die USA unter seiner Führung aktiver in den Krieg eingreifen würden als durch den Verkauf von Waffen an die geschätzten europäischen Verbündeten, die dann »damit machen können, was sie wollen«. Das passiert auch jetzt schon und ist limitiert durch Kapazitätsengpässe der US-Rüstungsindustrie. Auch darin, dass Trump die verbesserten Chancen der Ukraine »der Unterstützung der Europäischen Union« zuschreibt, liegt nichts Neues.

Wenn an den halboffiziellen Interpretationen diverser Sprecher und Minister in Washington irgend etwas dran ist – was nicht zwangsläufig der Fall sein muss –, dann ist Trumps Wende hervorgerufen worden durch seine »tiefe Frustration« darüber, dass Wladimir Putin auf seine früheren Avancen nicht eingegangen ist. Außerdem hat dieser sich nicht auf einen Friedensschluss zu Konditionen eingelassen, die Russland das vergleichsweise Unwichtigste, nämlich Geländegewinne, zugestanden, aber keines seiner politischen Kriegsziele der Erfüllung auch nur nähergebracht hätten. Warum Putin das hätte tun und die strategischen Interessen seines Landes für Trumps schöne Augen hätte hintanstellen sollen, wurde nicht ausgeführt. Implizit scheint dahinter die arrogante Vorstellung zu stehen, dass man einem US-Präsidenten dessen Wünsche nicht ungestraft abschlägt. Trumps Verweis auf den »Papiertiger«-Status Russlands ist auch nicht wirklich ernstzunehmen: Eine »wirkliche Militärmacht« hätte den Einmarsch in die Ukraine innerhalb einer Woche abgeschlossen, höhnte Trump. Und wie war das in Afghanistan? Waren die USA da keine »wirkliche Militärmacht«? Haben sie sich nicht etwa unter dem allgemeinen Hohn der nichtwestlichen Öffentlichkeit nach 20 Jahren unerledigter Dinge davongemacht? Und jetzt kommt Trump daher und verlangt von den Taliban, den USA die Militärbasis Bagram zurückzugeben, weil sie die gebaut hätten? Das ist ohnehin dummes Zeug; ausgebaut hat diesen Stützpunkt noch die Sowjetunion. Das steht im einschlägigen englischen Wikipedia-Artikel, aber Recherche ist Trumps Stärke nicht. Was man auch an seinem Eingangsstatement sehen kann: »Ich habe jetzt volle Kenntnis von der Natur des Konflikts« erhalten und glaube jetzt an die Chancen der Ukraine. Ein bemerkenswerter Schnellmerker, dieser Trump.

So scheint zum jetzigen Zeitpunkt die Hypothese plausibler, dass Trump blufft. In der Hoffnung, Wladimir Putin vielleicht günstiger zu stimmen und ihm, wie ein ukrainisches Portal schrieb, »den Friedensnobelpreis auf einem Silbertablett zu servieren«. It’s not going to happen. Weder das eine noch das andere.

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Ähnliche:

  • Noch nicht die Antwort auf Kiews Angriff: Arbeiten nach russisch...
    Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS
    06.06.2025

    Trump wiegelt ab

    US-Präsident spricht von »gutem Gespräch« mit Putin nach Kiews Angriff vom Wochenende
  • Sollten die ukrainischen Truppen diese umkämpften Kohlebergwerke...
    Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP/dpa
    24.02.2025

    Bereit zum Umfallen

    Ukrainischer Präsidentenberater verspricht Unterzeichnung von Rohstoffvertrag mit USA. Spannung vor UN-Abstimmung zum Ukraine-Krieg