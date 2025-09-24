»Alle meine Leben. Dokumente eines Ossis«. Buchvorstellung mit Hellmuth Henneberg. 1989 moderierte er die ersten Livetalkshows bei »Elf 99«, dann wurde er Redakteur von Günter Gaus bei »Zur Person«. 25 Jahre lang präsentierte er das Umweltmagazin »Ozon« und betreute das einzige niedersorbischsprachige TV-Magazin »Łužyca«. Besonders populär wurde er als »Fernsehgärtner« in der Sendung »Gartenzeit«. Mittwoch, 24.9., 17 Uhr. Ort: Im Güldenen Arm, Hermann-Elflein-Str. 3, Potsdam. Veranstalter: Brandenburgischer Kulturbund

»Frieden schaffen in Zeiten des Krieges am Beispiel Kolumbien«. Vortrag mit Diskussion. Vera Grabe Löwenherz ist seit 2024 Chefunterhändlerin der Regierung für die Friedensverhandlungen mit der Guerillabewegung ELN. Von 1991 bis 1994 war sie Senatorin Kolumbiens, danach Menschenrechtsattaché an der Botschaft ihres Landes in Spanien. 1998 und 1999 war sie Direktorin der NGO »Observatorio para la Paz« (Friedensbeobachter) in Bogotá. 2002 kandidierte sie bei den Präsidentschaftswahlen an der Seite von Luis Eduardo Garzón, dem späteren Bürgermeister von Bogotá, als Vizepräsidentin. Mittwoch, 24.9., 18.30 Uhr. Ort: Haus Mondial, Fritz-Tillmann-Str. 9, Bonn. Veranstalter: Wissenskulturen und Colpaz

»Politische Perspektiven der palästinensischen Widerstandsbewegung«. Vortrag von Atef Abu Saif, ehemaliger Kulturminister der Palästinensischen Nationalbehörde. Mittwoch, 24.9., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative Hannover