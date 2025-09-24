Ägypten: Aktivist aus Haft entlassen
Kairo. In Ägypten ist der politische Gefangene Alaa Abd Al-Fattah aus der Haft entlassen worden. Seine Schwester Mona Seif veröffentlichte am Dienstag auf X ein Foto, auf dem sie ihren Bruder umarmt, nachdem dessen Anwalt am Montag erklärt hatte, dass Staatschef Abd Al-Fattah Al-Sisi ihm den Rest seiner Strafe erlassen habe. Der 43jährige war 2011 als Vorkämpfer des »arabischen Frühlings« in Ägypten bekannt geworden und 2021 wegen angeblicher Verbreitung von Falschinformationen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, befand sich aber schon seit 2019 im Gefängnis. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
