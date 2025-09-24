Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 24.09.2025, Seite 2 / Ausland

Russland drängt auf Moratorium bei Atomwaffen

Moskau. Den atomaren Abrüstungsvertrag »New Start« vor seinem Auslaufen im Februar 2026 neu auszuhandeln ist nach Angaben der russischen Regierung unmöglich. Das sei zeitlich praktisch nicht machbar, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Dienstag. »Das ist ein sehr komplizierter Stoff, der eine komplexe Herangehensweise erfordert.« Er kennzeichnete den am Montag bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats in Moskau geäußerten Vorschlag von Präsident Wladimir Putin an die USA, sich ein weiteres Jahr an die Bestimmungen des Abkommens zu halten, daher als alternativlos. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.