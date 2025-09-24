Russland drängt auf Moratorium bei Atomwaffen

Moskau. Den atomaren Abrüstungsvertrag »New Start« vor seinem Auslaufen im Februar 2026 neu auszuhandeln ist nach Angaben der russischen Regierung unmöglich. Das sei zeitlich praktisch nicht machbar, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Dienstag. »Das ist ein sehr komplizierter Stoff, der eine komplexe Herangehensweise erfordert.« Er kennzeichnete den am Montag bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats in Moskau geäußerten Vorschlag von Präsident Wladimir Putin an die USA, sich ein weiteres Jahr an die Bestimmungen des Abkommens zu halten, daher als alternativlos. (dpa/jW)