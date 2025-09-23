Zweite Startbahn für London Gatwick

London. Der zweitgrößte Flughafen der britischen Hauptstadt, London Gatwick, soll vor 2029 eine zweite Start- und Landebahn erhalten. Das meldete die Nachrichtenagentur PA. Gatwick gilt der BBC zufolge mit etwa 40 Millionen Passagieren pro Jahr als betriebsamster Flughafen in Europa mit nur einer Startbahn. Das 2,2 Milliarden Pfund (rund 2,5 Milliarden Euro) teure Projekt, das durch private Investitionen finanziert wird, soll rund 100.000 zusätzliche Flüge pro Jahr ermöglichen. (dpa/jW)