Roche und Pfizer setzen auf Schlankmacher

Zürich/New York. Roche will bei Abnehmmedikamenten weltweit zu den größten Anbietern vorstoßen. Die Ambition sei, zu den drei größten Anbietern zu gehören, hieß es am Montag in der Präsentation des Schweizer Herstellers in London. Unterdessen übernimmt der US-Pharmakonzern Pfizer für bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar den auf Schlankmacher spezialisierten Entwickler Metsera. Das Unternehmen will sich damit einen Platz auf dem lukrativen Markt sichern. Die Nachfrage nach Medikamenten zur Gewichtsreduktion steigt rasant, wobei die Konzerne Eli Lilly und Novo Nordisk um die Marktführerschaft kämpfen. Experten schätzen, dass der globale Absatz in etwa fünf Jahren einen Wert von 150 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. (Reuters/jW)