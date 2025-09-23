Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Armee und Industrie sollen stärker kooperieren

Berlin. Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) hat Pläne für die Einführung neuer Drohnenwaffen als »wichtiges Zeichen« bezeichnet. BDLI-Hauptgeschäftsführerin Marie-Christine von Hahn forderte, Politik, Bundeswehr und Industrie müssten jetzt ihre Kräfte bündeln. Zur laufenden Erprobung sogenannter Loitering-Munition in der Bundeswehr – dabei handelt es sich um Kamikazedrohnen – hatte Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer zuvor gesagt: »Ende des Jahres wird die Truppe das erste Mal scharf damit schießen.« (dpa/jW)

