Armee und Industrie sollen stärker kooperieren
Berlin. Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) hat Pläne für die Einführung neuer Drohnenwaffen als »wichtiges Zeichen« bezeichnet. BDLI-Hauptgeschäftsführerin Marie-Christine von Hahn forderte, Politik, Bundeswehr und Industrie müssten jetzt ihre Kräfte bündeln. Zur laufenden Erprobung sogenannter Loitering-Munition in der Bundeswehr – dabei handelt es sich um Kamikazedrohnen – hatte Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer zuvor gesagt: »Ende des Jahres wird die Truppe das erste Mal scharf damit schießen.« (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
