Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Rohstoffabkommen der EU mit Indonesien

Berlin. Die deutsche Industrie hofft im Rahmen eines EU-Abkommens mit Indonesien auf eine sichere Versorgung mit Rohstoffen wie Nickel. »Gerade Deutschland ist als rohstoffarmes Land auf einen verlässlichen Zugang angewiesen«, erklärte am Montag der Außenhandelschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier. Er forderte, mit dem Abkommen solle Indonesien sein Exportverbot für Nickel vollständig aufheben. Die EU und Indonesien wollen am Dienstag auf der Insel Bali ein Handelsabkommen unterzeichnen. (AFP/jW)

