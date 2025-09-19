Hochseilartist Johann Traber tot
Breisach. Der bekannte Hochseilartist Johann Traber ist tot. Er starb im Alter von 72 Jahren, wie seine Tochter bestätigte. Traber litt demnach bereits seit acht Jahren an einer schweren Krankheit. Er soll in seiner Heimatstadt Breisach beigesetzt werden.
Der Verstorbene entstammte der gleichnamigen Artistenfamilie. Die Trabers aus dem baden-württembergischen Vogtsburg im Kaiserstuhl zählen zu den bekanntesten deutschen Artistenfamilien mit einer Seiltänzertradition, die seit Generationen für aufsehenerregende Stunts bekannt ist. Berühmt wurden sie unter anderem durch spektakuläre Aktionen auf der Zugspitze und am Stuttgarter Fernsehturm. Mit Motorrädern auf dem Seil haben sie bereits mehrere Weltrekorde aufgestellt.
Bei den Auftritten der Trabers kam es auch zu zwei Unglücken. Am 16. Mai 1996 stürzte bei einem Weltrekordversuch in Baden-Baden der Traber-Artist Lutz Schreyer aus etwa 16 Meter Höhe von einem Drahtseil in die Tiefe. Er starb drei Tage später im Krankenhaus. Ein Sachverständiger stellte knapp ein Jahr danach fest, dass weder Schreyer noch die Trabers Schuld an dem Unfall hatten. Die Staatsanwaltschaft stellte ihr Ermittlungsverfahren daraufhin ein.
Am 21. Mai 2006 stürzte Johann Traber Junior im Hamburg in 52 Metern Höhe vom Seil und schleuderte gegen eine Stange. Er lag sechs Wochen im Wachkoma. Unglücksursache war Materialermüdung. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Sieben Grammvom 19.09.2025
-
Frischluft am Fenstervom 19.09.2025
-
Weg der Avantgardevom 19.09.2025
-
Schwürzvom 19.09.2025
-
Nachschlag: Moskauer Fundevom 19.09.2025
-
Vorschlagvom 19.09.2025