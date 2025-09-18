Gegründet 1947 Donnerstag, 18. September 2025, Nr. 217
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
17.09.2025, 20:24:50 / Kapital & Arbeit

US-Notenbank senkt Leitzins

Fed_Chef_Jerome_Powe_87265340.jpg
Manuel Balce Ceneta/AP/dpa
Fed-Chef Jerome Powell ist seit Monaten Beleidigungen und Druck von Präsident Trump ausgesetzt, der Einfluss auf die Zinsentscheidung nehmen will

Washington. Die US-Zentralbank Federal Reserve hat erstmals seit Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump vor rund acht Monaten den Leitzins gesenkt. Die Fed senkte den maßgeblichen Zinssatz am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent ab, wie sie in Washington mitteilte. Das ist ein deutlich geringerer Zinsschnitt, als die von Trump geforderten drei Prozentpunkte. Bei der Sitzung der Notenbank hatte nur der bisherige Wirtschaftsberater des Präsidenten, Stephen Miran, eine deutlichere Leitzinssenkung gefordert. Er war erst kürzlich von Trump installiert worden. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Kapital & Arbeit

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro