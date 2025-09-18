US-Notenbank senkt Leitzins
Washington. Die US-Zentralbank Federal Reserve hat erstmals seit Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump vor rund acht Monaten den Leitzins gesenkt. Die Fed senkte den maßgeblichen Zinssatz am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent ab, wie sie in Washington mitteilte. Das ist ein deutlich geringerer Zinsschnitt, als die von Trump geforderten drei Prozentpunkte. Bei der Sitzung der Notenbank hatte nur der bisherige Wirtschaftsberater des Präsidenten, Stephen Miran, eine deutlichere Leitzinssenkung gefordert. Er war erst kürzlich von Trump installiert worden. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
