Ratingagentur stuft Italien hoch

Rom. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat die Heraufstufung der Kreditwürdigkeit ihres Landes durch die Ratingagentur Fitch als »klares Zeichen des Vertrauens« und als Bestätigung des Sparkurses ihrer Regierung begrüßt. Fitch hatte die Kreditwürdigkeit Italiens am Freitag hochgestuft: Die aktualisierte Bewertung der Bonität des italienischen Staats liegt nun anstelle von BBB bei BBB+. Melonis Regierung hat in den vergangenen zwei Jahren eine Politik der »Haushaltsdisziplin« verfolgt. Das Defizit ist mit 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im vergangenen Jahr gegenüber 2023 (7,2 Prozent) halbiert worden. Die Armut in Italien ist im EU-Vergleich dafür überdurchschnittlich. (AFP/jW)