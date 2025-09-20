Veranstaltungen
»Nein zu Kriegspolitik und Militarisierung – Ja zu Frieden und Abrüstung«. Friedensdemo in Berlin, Freitag, 3.10., 13 Uhr. Es fahren Busse:
IG Metall Gera, Abfahrt 8.30 Uhr, Busbahnhof Gera. Verbindliche Anmeldung über IG Metall Gera: 0365/821 43-0
Friedenschor Bautzen, Haltepunkte in Ebendörfel, Bautzen, Prischwitz und Kamenz. Verbindliche Anmeldung über: p.beer@web.de
Bielefelder Friedensinitiative, mehrere Haltepunkte. Verbindliche Anmeldung über: marlis.landree@icloud.com
Bremer Friedensforum, Abfahrt ab Bremen ZOB-Fernbusterminal um 7 Uhr. Verbindliche Anmeldung über: friedensbus-bremen@posteo.de oder: 01522/280 18 83
DKP Darmstadt, als Gruppe mit ICE. Meldet euch auch, wenn es finanziell knapp ist, wir finden eine Lösung. Verbindliche Anmeldung über: niklas.freitag@bordenberg.de
Dortmunder Friedensforum, mit ICE für 20 Euro hin- und zurück, Start 7.48 Uhr am Hbf Dortmund. Verbindliche Anmeldung über: 0170/215 96 56 oder info@dortmunder-friedensforum.de
Hamburger Forum, mit Bussen. Es gibt Sozial-, Normal- und Soliticketpreise. Alle Informationen und eine Anmeldemöglichkeit über die Webseite busfahrt-frieden.de
DiDF NRW: Busfahrt mit den Haltestationen Köln, Krefeld, Duisburg, Wuppertal, Bochum, Essen, Dortmund. Verbindliche Anmeldung über: Didf@didf.de
»Aufstehen Ostfriesland« und BSW-Unterstützerkreis, Bus ab Leer 5.30 Uhr, Westerstede 6 Uhr, Oldenburg 6.30 Uhr. Normalpreis 50 Euro. Verbindliche Anmeldung über: aufstehen-ostfriesland@web.de oder: bsw-unterstuetzer@posteo.de
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Nachschlag: Höcke und seine Jugendvom 20.09.2025
-
Vorschlagvom 20.09.2025
-
Mehr Tempo! Mehr Glück! Mehr Macht!vom 20.09.2025
-
Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krullvom 20.09.2025
-
Weimers Sorgenvom 20.09.2025
-
Malen kann man es nichtvom 20.09.2025
-
Weltkrieg verhindertvom 20.09.2025
-
Platz für Quatschvom 20.09.2025