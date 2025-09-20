Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. September 2025, Nr. 219
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.09.2025, Seite 10 / Feuilleton

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Von Stefan Gärtner
10k_rattel Kopie.jpg
Rattelschneck

Lügen haben kurze Beine;

oder »hatten«, sagen wir.

Denn das Tier ist von der Leine

und die Wahrheit nicht das Bier

*

von Faschisten und Lakaien

zwischen »Great!« und »Messermann«,

die »Erwache, Heimat!« schreien.

Menschen kotzt die Scheiße an.

*

Wirklichkeit, das ist jetzt Glaube.

Leider ist das nicht charmant,

wie man einer Erzschreckschraube

froh entbietet: »Küss die Hand!«

*

Hochstapeln kann Freude machen,

Könner flunkern anspruchsvoll.

Wir empfehlen, bitte lachen!,

Kafkas Comic »Felix Kroll« …

