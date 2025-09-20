Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Rattelschneck

Lügen haben kurze Beine;

oder »hatten«, sagen wir.

Denn das Tier ist von der Leine

und die Wahrheit nicht das Bier

*

von Faschisten und Lakaien

zwischen »Great!« und »Messermann«,

die »Erwache, Heimat!« schreien.

Menschen kotzt die Scheiße an.

*

Wirklichkeit, das ist jetzt Glaube.

Leider ist das nicht charmant,

wie man einer Erzschreckschraube

froh entbietet: »Küss die Hand!«

*

Hochstapeln kann Freude machen,

Könner flunkern anspruchsvoll.

Wir empfehlen, bitte lachen!,

Kafkas Comic »Felix Kroll« …