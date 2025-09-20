Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix KrullVon Stefan Gärtner
Lügen haben kurze Beine;
oder »hatten«, sagen wir.
Denn das Tier ist von der Leine
und die Wahrheit nicht das Bier
*
von Faschisten und Lakaien
zwischen »Great!« und »Messermann«,
die »Erwache, Heimat!« schreien.
Menschen kotzt die Scheiße an.
*
Wirklichkeit, das ist jetzt Glaube.
Leider ist das nicht charmant,
wie man einer Erzschreckschraube
froh entbietet: »Küss die Hand!«
*
Hochstapeln kann Freude machen,
Könner flunkern anspruchsvoll.
Wir empfehlen, bitte lachen!,
Kafkas Comic »Felix Kroll« …
75 für 75
links & bündig gegen rechte Bünde
