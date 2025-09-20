Bundeswehr-Reservist des Tages: Dietmar Bartsch

dts Nachrichtenagentur/imago Ex-NVA-Fallschirmjäger Dietmar Bartsch am Mittwoch im Bundestag

Der Herr Bartsch, Silberlocke und Linke-Politiker, sorgt sich über die Personalprobleme in den Kliniken, Altenheimen und Schulen der BRD … Ha, nur ein Scherz! Ganz falsch. Nein, Herr Bartsch meinte gegenüber der Süddeutschen Zeitung die Personalprobleme der Bundeswehr. Die wurde einst von vierzig Nazigenerälen und Abertausenden SS-Leuten gegründet und hat nun mehr Helme als Köpfe darin.

Dabei ist die Frage längst geklärt, wenn wir uns Star Wars, und da sind wir mittlerweile, anschauen: Episode II – Angriff der Klonkrieger (USA 2002). Da werden Krieger flott gezüchtet. Der Linke-Politiker will statt dessen frühere Soldaten der Nationalen Volksarmee der DDR als Reservisten heranziehen. Für den »Heimatschutz«. Sie wissen schon: Gänseblümchen gießen, mit Kaffeefiltern unsere Bäche saubersieben, den Eichhörnchen den Schwanz kämmen, so was macht der Heimatschutz.

Nein! Macht er nicht. Ha, noch ein Scherz! Schon der zweite. Ja, mit der Linkspartei ist es immer lustig. Leider verhält es sich aber so, dass der »Heimatschutz« Teil der Bundeswehr ist, der im »Verteidigungsfall« mit ins Feld geführt wird (siehe Jugoslawien, Afghanistan, Irak und weitere 13 Länder, wo wir uns schon »verteidigten«). Und auf diesem Feld wird weder Baumwolle gepflückt noch Golf gespielt. Da geht’s ums Verrecken um andere Sachen.

Aber Halt! Was sagen denn die tapferen Kämpfer der einstigen Friedensarmee dazu? Gibt es die noch? Der Frieden ist immerhin schon 35 Jahre und »30 abgeschlossene Auslandseinsätze« her. »Weil wir sehr gut wissen, was Krieg bedeutet, erheben wir unsere Stimme gegen den Krieg, für den Frieden«! So steht es im Aufruf »Soldaten für den Frieden« zu lesen, bei: Verband zur Pflege der Traditionen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR.