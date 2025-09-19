Kartellamt: JD.com darf Ceconomy übernehmen

Düsseldorf. Der chinesische Konzern JD.com darf Mediamarkt-Saturn übernehmen. Das Bundeskartellamt genehmigte den Erwerb der Konzernmutter Ceconomy am Donnerstag. Die Gruppe JD.com sei bislang nur in sehr geringem Umfang in der BRD aktiv, der Zusammenschluss weise daher »nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf«, begründete Kartellamtschef Andreas Mundt die Entscheidung. Etwaige »sicherheitspolitische Aspekte« prüfe das Bundeswirtschaftsministerium. (dpa/AFP/jW)