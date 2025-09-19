Blackstone: Milliarden für Großbritannien

New York. Die US-Investmentgesellschaft Blackstone will in den kommenden zehn Jahren 90 Milliarden Pfund Sterling (knapp 104 Milliarden Euro) in britische Projekte investieren. Das gab Blackstone am Mittwoch (Ortszeit) anlässlich des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien bekannt. Nähere Angaben zu den geplanten Investitionen machte Blackstone nicht. Zuvor hatten Microsoft und andere US-Technologieriesen Milliardeninvestitionen in die britische KI-Infrastruktur angekündigt. (AFP/jW)