US-Notenbank Fed senkt ihren Leitzins

Washington. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat ihren Leitzins erstmals seit einem Dreivierteljahr gesenkt. Wie die Zentralbank am Mittwoch (Ortszeit) in Washington mitteilte, liegt dieser nun in der Spanne von vier bis 4,25 Prozent. US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Monaten deutlich einen niedrigeren Zins verlangt und starken Druck auf Notenbank-Chef Jerome Powell und andere Mitglieder der Fed ausgeübt. Von den zwölf stimmberechtigten Mitgliedern hatten elf für die Senkung um 0,25 Prozentpunkte gestimmt. Der von Trump installierte Stephen Miran hatte sich für eine größere Senkung ausgesprochen. (dpa/jW)