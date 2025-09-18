WTO: KI steigert Welthandel deutlich

Genf. Der Welthandelsorganisation (WTO) zufolge könnte künstliche Intelligenz den Handel mit Waren und Dienstleistungen antreiben. Der Einsatz dieser Technologien könne globale Exporte und Importe bis 2040 um zusätzliche 37 Prozent wachsen lassen, falls ärmere Staaten technologisch aufholen, hieß es im Welthandelsbericht der Organisation, aus dem dpa am Mittwoch zitierte. KI schaffe mehr Transparenz bei Lieferketten und führe zu automatisierten Zollverfahren. Firmen sei die Einhaltung komplexer Regelungen dadurch vereinfacht. (dpa/jW)