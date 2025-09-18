Gegründet 1947 Donnerstag, 18. September 2025, Nr. 217
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

GKS-Konzern investiert Milliarden in USA

London. Der britische Pharmakonzern GSK will in den kommenden fünf Jahren 30 Milliarden US-Dollar in den USA investieren. Wie das Unternehmen am Mittwoch erklärte, soll das Geld in Forschung und Entwicklung sowie Lieferketteninfrastruktur fließen. Demnach will GKS rund 1,2 Milliarden US-Dollar in den Bau einer neuen Fabrik im US-Bundesstaat Pennsylvania investieren, in der Medikamente gegen Atemwegserkrankungen und Krebs hergestellt werden sollen. Ein Baustart sei für 2026 geplant. Pharmakonzerne wie Astra Zeneca und der US-Konzern Merck & Co. haben ihre Investitionen in Großbritannien zuletzt mit Verweis auf eine schwierige Marktsituation reduziert.(AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro