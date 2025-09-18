Britische Inflation im August stagniert

London. Die Inflation in Großbritannien ist auf höherem Niveau stagniert. Wie das Statistikamt in London am Mittwoch mitteilte, wurden die Verbraucherpreise im August um durchschnittlich 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat angehoben. Die Teuerungsrate verharrte damit wie erwartet auf dem Niveau des Vormonats. Das Vereinigte Königreich hat damit eine der höchsten Inflationsraten unter den großen Industriestaaten. Zum Vergleich: In den USA liegt sie bei 2,9 Prozent, in der Euro-Zone bei 2,1 Prozent. Die Bank of England will an diesem Donnerstag über den weiteren geldpolitischen Kurs entscheiden. (Reuters/jW)