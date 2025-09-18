Britische Inflation im August stagniert
London. Die Inflation in Großbritannien ist auf höherem Niveau stagniert. Wie das Statistikamt in London am Mittwoch mitteilte, wurden die Verbraucherpreise im August um durchschnittlich 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat angehoben. Die Teuerungsrate verharrte damit wie erwartet auf dem Niveau des Vormonats. Das Vereinigte Königreich hat damit eine der höchsten Inflationsraten unter den großen Industriestaaten. Zum Vergleich: In den USA liegt sie bei 2,9 Prozent, in der Euro-Zone bei 2,1 Prozent. Die Bank of England will an diesem Donnerstag über den weiteren geldpolitischen Kurs entscheiden. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Mileis Kahlschlagvom 18.09.2025
-
Zwischen Chemnitz und Beijingvom 18.09.2025
-
Krise bei VW-Töchternvom 18.09.2025