Großbritannien: Google investiert kräftig

Mountain View. Der Internetkonzern Google will verstärkt in Großbritannien investieren. Wie aus einer Mitteilung des Konzerns am Dienstag zur Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in Hertfordshire nördlich von London hervorgeht, will Google in den kommenden zwei Jahren fünf Milliarden Euro insbesondere für die Forschung zu »künstlicher Intelligenz« aufwenden. Das Rechenzentrum solle beitragen, die wachsende Nachfrage bei KI-gestützten Diensten zu decken. Dadurch würden jährlich 8.250 »KI-basierte« Arbeitsstellen geschaffen, teilte Google mit. (dpa/jW)