USA: Importzölle für japanische Autos in Kraft
Washington. Für japanische Autos gelten in den USA nun niedrigere Importzölle. Wie aus einer Mitteilung des US-Handelsministeriums hervorgeht, werden in die USA eingeführte japanische Autos mit einem Zollsatz von 15 Prozent statt 27,5 Prozent belegt. Nach Androhungen von Zollerhöhungen durch US-Präsident Donald Trump hatten Tokio und Washington im Juli eine Vereinbarung für einen allgemeinen Zollsatz von 15 Prozent auf Warenimporte aus Japan vereinbart. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
