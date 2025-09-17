USA: Importzölle für japanische Autos in Kraft

Washington. Für japanische Autos gelten in den USA nun niedrigere Importzölle. Wie aus einer Mitteilung des US-Handelsministeriums hervorgeht, werden in die USA eingeführte japanische Autos mit einem Zollsatz von 15 Prozent statt 27,5 Prozent belegt. Nach Androhungen von Zollerhöhungen durch US-Präsident Donald Trump hatten Tokio und Washington im Juli eine Vereinbarung für einen allgemeinen Zollsatz von 15 Prozent auf Warenimporte aus Japan vereinbart. (AFP/jW)